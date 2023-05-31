英國南威爾斯一名22歲男子與同齡妻子育有一女，去年他的父母離婚後，爸爸就搬來與他們住，卻發現妻子竟趁他不在時，溜進父親的房間，他對質時對方還謊稱兩人是在看動畫《辛普森家庭》，如今這對年輕夫妻已離婚，妻子則懷上公公的孩子。

根據《每日郵報》報導，居住在南威爾斯朗德的22歲德克蘭（Declan Fuller）與同齡妻子史蒂芬妮（Stephanie）很早就結婚，兩人育有一名2歲的女兒威洛（Willow），去年9月德克蘭的父母離婚後，44歲父親達倫（Darren）就搬來與他們居住。

父親搬進來2個月，德克蘭就發現不對勁，懷疑妻子與他的父親有不軌關係，於是在家安裝網路攝影機，並將鏡頭對準父親的房間，未料他上班時檢查，目睹妻子竟與父親達倫進到房裡，回家後他氣得質問妻子，但對方卻辯稱兩人在看《辛普森家庭》。

德克蘭無法相信妻子的說法，兩人因此離婚，而史蒂芬妮沒多久就與達倫同居，更是證實德克蘭的推測，但史蒂芬妮卻稱，自己並沒有欺騙前夫，「他離開我後大約一周，我才和達倫在一起」，目前達倫失業沒工作，史蒂芬妮還懷上雙胞胎。

德克蘭氣得直說，「太噁心了，怎麼會有這種父親」、「我感覺被背叛了，但沒有他們我才會過得更好」，他也對即將到來的雙胞胎感到難過，出生於一個關係複雜的家庭，對他而言，前妻生的雙胞胎是他的兄弟姊妹，但不知道女兒該如何稱呼他們。