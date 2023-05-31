澳洲一名男子日前浮潛時，遭一隻龐然大物從身後攻擊，他伸手向後一摸，驚覺竟是一隻鱷魚咬住他的頭，男子為了求生，使出吃奶的力氣徒手掰開鱷魚嘴，讓頭部可以掙脫，之後鱷魚又繞回來想再發動第二次攻擊，男子見狀死命推開，最終幸運逃過一劫。

根據《BBC》報導，51歲男子麥高恩（Marcus McGowan）日前到昆士蘭約克角（Cape York）附近的哈格斯通島（Haggerstone Island）外海約28公里處浮潛，結果卻遭一隻「龐然大物」從身後攻擊，咬住了他的頭部，麥高恩透露，他一開始還以為是鯊魚，伸手向後摸才確認是鱷魚，並用盡力氣掰開鱷魚的嘴巴，好讓他的頭可以掙脫。

不過之後鱷魚又繞了回來，試圖再次攻擊，麥高恩急忙把牠推開，不過右手也因此被咬傷。之後他和其他浮潛的遊客都平安返回船上，隨後工作人員載他到島上的醫院先做簡單處理，再把他轉到位於凱恩斯（Cairns）的醫院接受進一步治療。

報導指出，鱷魚襲擊人類在澳洲並不常見，但近幾個月接連發生了幾起，昆士蘭環境部門表示，將會調查該起事件，不過他們也說，想要找到「肇事鱷魚」並不容易，因為這些動物每天往往會游上10幾公里。另外根據昆士蘭州的管理計畫，儘管「肇事鱷魚」被抓到了，也只會被帶離原本威脅到公共安全的區域，很少會將其安樂死。