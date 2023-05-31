許多寵物在臨死前，為了不讓主人傷心，會躲到隱密的角落或不容易被發現的地方獨自過世。大陸江蘇一隻寵物犬似乎感知到自己壽命已盡，外出放風時，竟趁著主人不注意偷偷走向草叢深處，再也沒有回來，等主人找到牠的時候，愛犬早已經過世了。

綜合陸媒報導，江蘇無錫一隻寵物犬「嘟嘟」似乎知道自己的生命即將走到盡頭，於是趁主人開門讓牠在家門前放風的時候，偷偷走向草叢深處離開，躲在沒有人發現的地方直到過世。

從監視器畫面可以看到，嘟嘟當時步伐已經非常緩慢，一對老夫妻則站在家門前看著愛犬、確保牠的安全，但過程中他們時常分心，在門口和住家來來回回走動，嘟嘟就趁著老夫妻不注意的時候，先坐下來回頭注視已經生活十幾年的家，接著就頭也不回地走進草叢深處、消失不見。

主人也透露，他們已經找回嘟嘟，並將牠的遺體下葬。影片曝光後，網友們都忍不住鼻酸，紛紛留言，「還回頭看一眼住了一輩子的家就頭也不回的走了，怕主人傷心，牠們太純粹了，我真的哭死」、「或許狗也知道，生離總好過死別」、「下一世再見了」、「臨走前再仔細看一眼，這樣下輩子就不會迷路了」、「忠誠的狗狗，用盡牠的一生愛護主人」。