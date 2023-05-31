貧窮限制想像！大陸浙江一名準新郎近日舉行訂婚儀式，特別出動一輛運鈔車送聘金，還請來保全人員戒護，將998萬人民幣（約新台幣4300萬）、黃金及首飾等，一併運往女方家娶親，現場畫面曝光後，引發外界關注，準新郎則表示在當地很常見。

根據《九派新聞》報導，浙江台州一對新人昨（30）日上午舉行訂婚儀式，準新郎特地請來一輛運鈔車，運送聘金998萬人民幣（約新台幣4300萬）、金磚、首飾及名錶等，全程還有保全人員前後戒護，用小推車載著好幾個紅色箱子，裡面裝有各項聘禮。

30歲顏姓準新郎來自浙江溫嶺，未婚妻則是台州椒江人，兩人預計在今（2023）年底結婚，沒想到近日舉辦訂婚儀式，竟在網路上引發討論。準新郎表示，這是當地的習俗，在台州很常見，銀行聯繫押運公司將錢送到儀式現場，直到訂婚結束後，再將聘金押運至銀行並存入女方帳戶。

現場影片曝光，累積468萬觀看次數，不少網友表示，「以為這種事情只會出現在連續劇」、「台州確實有很多富人，不過聽說許多人都已經移民或到一線城市了」、「台州一般男方給多少聘禮，女方拿的話是要雙倍回去的，說明男女雙方家庭經濟能力都很好」。