大陸廣東汕尾市附近沙灘出現大量生蠔，當地民眾得知後，紛紛跑到海邊撿拾，甚至還有居民聲稱，撿了100多公斤，現場畫面曝光後，在網路上掀起討論，當地漁業部門表示，沙灘附近有不少養蠔戶，可能是養殖的生蠔被海水沖上岸。

綜合陸媒報導，廣東汕尾市海豐縣大湖沙灘近日出現大量生蠔，當地居民得知消息後，跑到海邊撿寶，就算到了晚上，還是有許多人戴著頭燈、水桶來撿拾，有居民聲稱，他們兩人花了一小時就收穫100公斤的生蠔，撿得非常開心。

一名余姓居民受訪提到，看到網路上撿生蠔的消息，昨（30）日凌晨4時左右，他就與朋友開車到大湖沙灘附近，抵達時現場聚集1、2百人在撿生蠔，還有人一車一車的運送，光是他看到的生蠔，就鋪滿海灘約2、3百公尺，畫面非常壯觀。

而海豐縣海洋綜合執法大隊工作人員提醒，目前尚不清楚沙灘為何會出現大量牡蠣，而大湖沙灘附近正好有不少養蠔漁民，推測可能是養殖戶的生蠔被海水沖上岸。目前這些生蠔來路不明，提醒居民不要食用，他們會向上級單位反映狀況。