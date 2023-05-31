大自然的世界相當殘酷，動物、昆蟲衰老後，就很容易被群體淘汰。美國一名養蜂人近日分享一段驚奇影片，一群蜜蜂為了廢除蜂后，竟圍繞著牠形成一顆球，想利用振翅升溫，讓蜂后窒息死亡，養蜂人見狀立刻出手救援，順利幫這隻被蜂群淘汰的蜂后找到新家。

根據《新聞周刊》報導，居住在美國佛州的女子伊麗莎（Elisha Bixler）是一名養蜂人，經常會在TikTok分享她的工作日常。前陣子，伊麗莎上傳一段影片，只見畫面中，她左手捧著一顆「蜂后球（Queen balling）」，這是蜂群殺死蜂后的手法，在蜂后周圍形成一顆緊密的球，並利用振動翅膀來提高溫度，同時還會不斷螫蜂后的身體，讓牠在痛苦中窒息而死。

伊麗莎指出，這是蜜蜂群體中可能發生最殘酷的事情之一，「蜂后是蜂群所有蜜蜂的母親，牠的一生都由牠的女兒們（工蜂）照顧。」然而當蜂后失去了產卵的能力，信息素減弱，或被發現牠是另一個蜂巢來的「冒牌貨」，蜂群就會採用激進的手法廢除蜂后，「雖然牠是蜂后，但牠的女兒們為了蜂巢的運行和健康做出了抉擇。」

伊麗莎透露，她在職業生涯中至少目擊過10次「蜂后球」，「我對牠們的行為感到好奇，很想弄清楚球裡面到底發生了什麼。」當趕走包圍在蜂后身旁的工蜂時，她聽見了蜂后發出的細微求救聲，於是伊麗莎決定救援這隻蜂后，最終順利為牠找到「新家」，在裡面建造蜂巢與產卵。