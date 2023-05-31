現代人生活忙碌，很少有機會能拓展交友圈，因此不少人會透過相親、聯誼等方式來認識新對象。大陸一名女子花費3萬人民幣（約新台幣13萬）和婚介所簽訂半年合約，結果相親多達19名男子，卻沒有一個開花結果，讓女子氣得留下負評。

根據《南國今報》報導，大陸周姓女子因為交友圈小，認為很難認識新對象，於是花了3萬人民幣（約新台幣13萬）和一間婚介所簽訂半年的合約，在這段期間婚介所不但會介紹條件不錯的男性，也會持續追蹤雙方的狀況，努力促成姻緣，婚介所還誇下海口稱，如果半年後周女仍單身，也會持續為她免費介紹對象。

周女透露，一開始婚介所還十分積極，會主動提供男方的職業、薪水等資料，但介紹了2、3人以後，婚介所的態度就急轉直下，每次相親都像「開盲盒」一樣，到了現場才知道男方長什麼樣子，而且有些人的條件和周女當初列出的完全不一樣。

周女無奈表示，她也明白感情的事就算拜託婚介所也勉強不來，但之後陸續介紹的男性都沒有她滿意的對象，更不用說有後續進展，甚至婚介所的「紅娘」還要求她續費或包點紅包。後來周女靠自己交到了男友，就和婚介所說不用再推薦對象，並在評論區寫下負評，沒想到竟收到婚介所的回覆「我們會和妳當面解決。」

這句話讓周女害怕不已，因為婚介所有她所有的個資，包含地址、電話、身分資料等，擔心某天會被挾怨報復。婚介所老闆受訪後喊冤，指出服務期間已經介紹19名男性給周女，她本人也都有確認簽名，如果有任何問題都可以溝通解決，可是周女不但電話不接、微信不回，還留下負評、到處投訴，無奈之下只能回覆「當面解決」。