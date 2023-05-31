皇帝雖然身為九五至尊、掌握國家大權，但也不能因此為所欲為。宋代一名大臣在休息時間上奏，惹怒了宋太祖，他氣得拿玉斧砸向大臣的嘴巴，2顆牙齒便掉落下來，然而接下來大臣的1句話，「臣不能訟陛下，然自當有史官書之。」卻讓宋太祖瞬間改變態度，賞賜對方黃金和絲織品。

北京大學歷史學系教授趙冬梅指出，宋太祖某天休息時間在後花園裡拿弓彈打鳥，突然一名大臣向他報告「有急事請見」，結果太祖一聽，對方報告的是非常日常的事務，於是生氣地怒斥他，沒想到這名大臣一點都不害怕，反而回嘴：「臣以為尚亟於彈雀。」認為他報告的事情比射鳥還要更緊急，這句話徹底惹怒宋太祖，於是他舉起玉斧撞擊大臣的嘴巴，瞬間2顆牙齒就掉了下來。

大臣緩緩彎下腰，撿起牙齒放入懷中，宋太祖愣了一下，繼續怒斥道：「汝懷齒，欲訟我耶！」問大臣收著這2顆牙齒，難道是要去告他的狀嗎？大臣則不卑不亢地回答：「臣不能訟陛下，然自當有史官書之。」表示自己沒辦法告皇帝的狀，但這件事情自然會由史官寫下，宋太祖一聽，立刻和顏悅色地賞賜黃金和絲織品給大臣，以安慰犒賞他。

趙冬梅表示，在皇帝制度下，沒有任何力量可以強制性地約束皇帝，但也不代表皇帝就可以為所欲為，他們必須注意自己在歷史上留下的形象，那些名留青史的大人物，也都是在意自己歷史形象的人，而大臣在當下提醒了宋太祖，他也很快就能意會過來，並反省自己、以賞代罰，可以說是「明君」的表現。