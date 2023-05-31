國外一名遊客日前到非洲坦尚尼亞遊獵，發現一隻落單的母獅叼著幼崽移動，還把牠放在地上不斷舔拭、為牠整理毛髮，然而原本溫馨的畫面卻在瞬間變調，母獅將幼崽的頭部含進口中，下秒就開始大力咀嚼、撕扯，最後母獅留下無頭的幼崽屍體，若無其事地離開了。

（影片內含血腥畫面，請斟酌觀賞）

YouTube頻道「Latest Sightings」近日分享一段驚悚影片，國外遊客克勞斯（Klauss Bohmer）近日前往坦尚尼亞的恩戈羅恩戈羅火山口（Ngorongoro Crater）附近遊獵，這裡是許多肉食性動物的棲息地，尤其以獅群為主，牠們會成群結隊地生活，通常由一隻領頭的公獅、幾隻母獅和頑皮的幼崽組成。

某天下午的野外探險中，克勞斯一行人發現一隻落單的母獅，牠嘴裡叼著一隻幼崽穿過草叢，當時他們還以為母獅打算轉移巢穴，但走到一半，母獅卻突然停下腳步，把幼崽放在地上，開始不斷舔舐幼崽，像是要為牠梳理毛髮。

不久後，克勞斯發現母獅抱著幼崽的姿勢很奇怪，牠的前掌墊在幼崽身下，巨大的嘴巴包裹住幼崽的頭部，下秒他就目睹血腥的一幕，「我們以為牠會再次叼起幼崽移動，沒想到這將是小獅子的末日。」母獅不斷啃咬、撕扯幼崽的頭部並吃下肚，「我們目瞪口呆，完全說不出話來，就只能坐在車上看著。」最終母獅起身離開，小獅子的無頭屍體就這樣孤零零地躺在地上，「我們的車子裡安靜到讓人毛骨悚然。」

「Latest Sightings」指出，這種現象非常少見，母獅通常會對幼崽展現出強烈的母愛與保護，確保後代的生存和獅群血統的延續，但在極端情況下，獅子可能會自相殘殺，甚至吃掉自己的小孩，例如食物短缺、家庭壓力等。