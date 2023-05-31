猩猩是智商高的動物，甚至還懂得與人類互動。美國一名母親近日帶3個月大的兒子，前往肯塔基州一座動物園參觀，當走到靈長類動物展區時，一隻紅毛猩猩看到了寶寶，隨即用手輕敲玻璃窗，示意想近一點看嬰兒，之後還送上2個吻。

綜合外媒報導，納齊斯（Kayla Jaylen Natsiss）最近與母親及兒子喬丹（Jordan）至肯塔基州的路易斯維爾動物園（Louisville Zoo），參觀靈長類動物展區時，看到園區內養了4隻紅毛猩猩，分別叫做提克（Teak）、安柏（Amber）、西甘多（Segundo）和貝拉（Bella）。

紅毛猩猩安柏看到嬰兒後，竟用手指輕敲玻璃窗，示意想近一點看寶寶，當時納齊斯的母親抱著孫子喬丹，將嬰兒放到玻璃窗前，而納齊斯則是在旁邊拍攝，只見紅毛猩猩仔細觀察寶寶後，似乎瞬間母愛爆發，隨後做出親吻動作。

納齊斯提到，「我們把孩子抱到窗前，讓猩猩可以看見，牠還親吻玻璃2次，現場所有人都融化了，這是我見過最可愛的事情」。而安柏不是第一次要求近距離看寶寶，另一名媽媽希特爾（Shalena Hittle）本月初帶2周大嬰兒前往參觀，安柏同樣也是隔玻璃窗示意，寶寶靠近後就不斷端詳，甚至還動了動手指，似乎想撫摸他。