美國一名氣象主播近日播報氣象新聞時，身後螢幕正在轉播海灘畫面，鏡頭前剛好飛來一隻鴿子，由於太靠近而變得很巨大，畫面直接傳進攝影棚，氣象主播瞬間嚇到跑開，下一秒她才意識到自己在攝影棚，超糗過程全程被轉播。

Brain: bird is going to land on you!



Reality: I’m in the studio and this is a live camera...🤦‍♀️😂 pic.twitter.com/uQmZhEAuqQ — Chelsea Ambriz (@ChelseaAmbrizTV) May 22, 2023

綜合外媒報導，氣象播報員安布里茲（Chelsea Ambriz）日前在美國電視台「NBC6」播報氣象，當時身後螢幕正在轉播好萊塢海灘的畫面，未料海灘突然飛來一隻鴿子，直接往鏡頭的方向飛去，導致牠體型瞬間變大，安布里茲誤以為要被攻擊，嚇得往旁邊靠，直呼「我的天啊！那一隻鳥嚇到我了。」

安布里茲事後表示，她在攝影棚內透過螢幕看到畫面，一度以為有鴿子飛過來，所以才會趕緊閃開，之後才意識到自己人在攝影棚，而不是現場，所以非常安全，雖然超糗過程全被拍下，但她並不尷尬，還在推特轉發自己被嚇到的影片，開玩笑寫下「大腦：小鳥要飛到我身上了。實際上：我人在轉播室，這是轉播畫面。」

其實記者進行SNG連線時，也經常發生突發狀況，俄羅斯一名女記者在戶外現場連線播報氣象，未料一隻黃金獵犬撲了上來，直接把她的麥克風咬走，女記者見狀只能趕緊追過去，攝影師也跟在身後，爆笑畫面在電視上直播，就連棚內主播也看傻，甚至一度講不出話，所幸女記者最後有把麥克風搶回來。