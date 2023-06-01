近日網路上瘋傳一段猛禽打架的珍貴影片，只見以兇猛著稱的紅隼侵門踏戶闖進倉鴞的巢穴，一開始佔上風的紅隼攻勢相當猛烈，沒想到最後竟然被倉鴞夫妻聯手打趴，被壓制的紅隼震驚得瞪大雙眼，精彩對峙畫面讓不少網友看了嘖嘖稱奇。

事實上這段影片出自於以色列沃爾沃思巴伯美國國際學校（Walworth Barbour American International School,WBAIS）與野生動物生態學小組，雙方在校園布置巢穴，吸引倉鴞前來繁殖，並架設攝影機觀察，沒想到某日卻意外拍攝到紅隼侵門踏戶偷蛋的畫面。

只見以兇猛著稱的紅隼，不管巢穴是否住了一對倉鴞夫妻，直接闖進去偷蛋，當場被逮個正著，但即便如此，紅隼依舊以一打二的態勢頻頻發動攻擊，打得倉鴞措手不及，好在雄倉鴞馬上重振旗鼓，以迅雷不及掩耳的速度攫住紅隼的雙腳，讓牠數度動彈不得；雌倉鴞也立即張開翅膀護蛋，並對紅隼擺出威嚇姿勢。

此時居於下風的紅隼似乎被瞬間逆轉的情勢給嚇壞了，瞪大雙眼緊盯著眼前的倉鴞夫妻，在無計可施之下，數度逃生未果，最後只能趁著倉鴞夫妻不注意的空檔迅速飛出巢穴。對此，研究小組表示，這對倉鴞夫妻已經連續兩年都在此下蛋育雛，能拍到兩種猛禽對峙的狀況相當罕見。