國外一名人夫與妻子育有2子，但他卻發現小兒子完全不像他，不禁懷疑被戴綠帽，驗DNA證實自己的猜測，妻子也坦承外遇，對象還是兩人的朋友，人夫氣得提出離婚，並要求與小兒子斷絕關係，但他卻發現這份感情難以割捨。

一名人夫在論壇網站《Quora》透露，幾年前因工作關係他經常出差，時間都長達2至3個月，當時他和幾位朋友一起經營副業，由於他工作忙碌，副業就交給妻子處理，所以妻子與他朋友關係都很好，未料某天他人在國外時，妻子致電告知懷孕，當下兩人都很開心，2年後他不必再出差，能與家人相處時間長了，但他卻發現不對勁。

原PO提到，大兒子和他就像同一個模子印出來的，但小兒子卻完全不像他，某天與朋友聊天得知，他出差時妻子與他的朋友肯（Ken）關係特別好，他先是向妻子對質，但對方矢口否認，於是他做了2次DNA檢驗，證實小兒子不是他親生骨肉，妻子見狀坦承外遇，原PO瞬間崩潰，事隔一個月後才接受事實。

原PO表示，他冷靜的打電話給肯，告知對方有一個兒子，想讓他「認祖歸宗」，另一方面也向妻子提出離婚，讓兩人付出代價，由於肯已有家庭，所以遲遲不敢認孩子，因此原PO與妻子離婚後，妻子就帶小兒子離開，由於她沒有經濟能力，只能搬到條件較差的地方居住，小兒子還患上皮膚病。

原PO某天順道探望前妻，小兒子看到他後馬上跑過去，讓他憶起父子相處的時光，小兒子哭著說「爸爸怎麼不接他回家」，當晚兩人睡在一起，讓他非常難過，以為報復會讓自己好過些，但傷害到的卻是孩子，他說「我是一個糟糕的父親，辜負了孩子們，我想要他們快樂，是不是親生的並不重要，我們之間的感情才最真實」，最終他妥協與妻子以「室友」的身分生活，一起撫養孩子。