泰國一名男子近日接到社區管理員的電話，說他的汽車被一隻貓給砸了，到現場確認後發現，這隻貓的體重重達8.5公斤，並從6樓意外摔落，汽車後車窗被砸出一個大洞，不過男子並沒有生氣，這隻「肇事貓」也奇蹟似地沒有受傷，只斷了2個爪子。

根據《每日星報》報導，泰國男子托尤塔卡（Apiwat Toyothaka）5月27日在臉書發文，他當天早上7點接到社區管理員的電話，稱有一隻貓意外掉進他的車裡，托尤塔卡感到十分納悶，到現場確認後才得知，「肇事凶手」是一隻名叫「師父（Shifu）」的虎斑貓，牠的體重達8.5公斤，先從6樓摔到3樓，經過緩衝後再砸到托尤塔卡的車上，還把後車窗玻璃給砸破一個大洞，周圍滿是碎玻璃。

不過托尤塔卡並未對貓咪和飼主生氣，反而相當關心師父的安危，之後他也更新了師父的現況，後來飼主帶牠到獸醫院檢查，卻發現師父奇蹟似地非常健康，不但照常進食、喝水和排泄，全身上下也沒有任何傷口與瘀青，只斷了2個爪子，獸醫已經替牠處理好一切。

報導指出，最終師父的飼主因為違反社區規定，擅自在住家中養寵物，所以被罰款1000泰銖（約新台幣891元），她也願意承擔托尤塔卡車輛損壞的維修費用，並透露之後會搬到適合飼養寵物的房子，承諾一定會好好照顧師父，不再讓類似事件發生。