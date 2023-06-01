隨著AI技術日新月異，新型詐騙也因應而生，近日大陸一名科技公司老闆和友人視訊後，遭詐騙1873萬元，就是被AI換臉技術所騙。對此，當地警政單位也分享一段短影片，只見畫面中的女子在16秒之內，一連換了6副面孔，藉此提醒民眾要注意觀察網路聊天的對象是不是本人。

根據微博上瘋傳的影片顯示，一名女子對著鏡頭邊走邊說「你以為跟你聊天的女網友長這樣，結果長這樣…」只見她手一揮，立刻就換了一張臉孔，短短16秒就以6種不同面容示人，甚至連脖子和小蠻腰的膚色也跟著改變，幾乎看不出破綻。

影片曝光後，網友們全看傻了，紛紛留言直呼「根本是川劇變臉」、「豬八戒變嫦娥分分秒秒的事」、「甚至膚色都能一起變！太可怕了」、「只有馬甲線是真的」、「別說樣子，連身材也能AI調整」。

事實上，福建省福州市一名郭姓科技公司老闆近日就是被AI換臉技術所騙，對方佯裝是他的好友，10分鐘內騙走430萬元人民幣（約新台幣1873萬元），後來才知道竟然是騙徒利用AI換臉和擬聲偽裝而成。