加拿大最近發生一起荒謬竊案，一名男子趁半夜闖入麵包店內，他卻不同於一般的小偷，先在店裡坐著休息，又拿起拖把整理自己製造出來的髒亂，還用店內的公用手機自拍，最後錢也沒偷成，只「外帶」了6個杯子蛋糕離開，奇葩行為讓老闆娘看到監視器畫面後忍不住大笑。

根據《INSIDER》報導，加拿大女子艾瑪（Emma Irvine）在溫哥華開了一間麵包店，然而5月26日卻慘遭小偷入侵，從監視器畫面可以看到，一名男子趁著半夜，先是用肩膀撞玻璃門，撞了幾下無果，他才改用腳踢，終於順利將玻璃踢碎。

這名小偷行為有些異於常人，他進入麵包店內沒有急著偷東西，反而坐在櫃檯前好一段時間，之後又突然拿起拖把，整理剛才踹門造成的滿地碎玻璃，還戴上橘色的太陽眼鏡，用店內的公共手機拍了3張自拍，最後外帶了6個杯子蛋糕就離開，整個過程長達1個多小時。

艾瑪表示，經營小店並不容易，尤其才剛熬過新冠肺炎疫情，「多花一筆錢就多一份艱辛。」起初艾瑪發現店內遭小偷時，心都涼了一半，她看了監視器畫面卻忍不住大笑，「我對這個小偷實在生不起氣。」報案後警察看到影片也全都笑翻。

艾瑪指出，這個小偷的打掃工作雖然做得不是很好，但她喜歡這種「有禮貌的小偷」，甚至還用他留下的自拍照當作新品的創作靈感，希望藉由這款杯子蛋糕的收益來彌補維修門的費用。