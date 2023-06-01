英國鄉村一名商販近日請拍賣師到家中幫她的私有物估價，未料卻發現一件擺在壁爐旁的佛像石碑，竟是北齊時期的文物，距今有1500年歷史，近日被拿到拍賣會競價，引起各界關注，最終被一名大陸收藏家以55.44萬英鎊（約新台幣2100萬）拍下。

根據《每日郵報》報導，英格蘭西南部鄉村一名女商販近日打算拍賣家中物品，找來拍賣師來鑑定，拍賣師注意到壁爐旁一件石碑極為精緻，重約90公斤、高99公分、寬38公分，上面刻有佛陀站在蓮花寶座上的形象，驚覺是北齊時期作品。

女商販完全不知道石碑的價值，將其視為普通石板，擺放在客廳長達數十年，而這件佛像石碑原本由比利時工程師阿道夫斯．托克萊（Adolphe Stoclet）收藏，但工程師過世後，石碑就消失在大眾視野長達半世紀，近日才在伍利和沃利斯拍賣行（Woolley & Wallis）亮相。

不少收藏家競拍佛像，最終被一名大陸買家得標，落鎚價為44萬英鎊（約新台幣1600萬），再加上各項額外費用，買家最終支付55.44萬英鎊（約新台幣2100萬）。伍利和沃利斯亞洲藝術主管阿克斯福德（John Axford）表示，「這件非凡的古物，最終以驚人價格落槌，不僅反映出它的稀有性，還有歷史價值，而賣家對於結果也相當滿意」。