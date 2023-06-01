許多人會飼養狗狗當作工作犬，大陸廣東就有一間公司雇用了10歲米克斯黃狗當保全，每個月薪水高達3,000元人民幣（約新台幣13,000元），暖心背後其實藏著辛酸的過往。

綜合陸媒報導，廣東省東莞市一間公司雇用了一隻10歲米克斯「大美麗」當保全，工作內容包括看門、抓老鼠、替公司試用寵物產品等，每個月擁有3,000元人民幣（約新台幣13,000元）的薪資待遇，消息一出讓不少網友好奇，為何公司要雇用一隻狗當保全，還支付牠薪水。

對此，公司員工透露，大美麗是之前一位保全阿伯飼養的，但他不幸罹癌過世後，家屬並沒有將大美麗一起帶走，公司老闆於心不忍，便將牠留下來繼續擔任保全的職務，同時指派一位員工做為大美麗的照護員，每個月的薪水都會交由其保管，當作基本的食宿照顧費用，公司還幫大美麗成立了社群帳號，不時分享牠的Q萌日常，吸引不少網友關注。

有趣的是，大美麗2月份的薪資單被發現扣了1,800元人民幣（約新台幣7770元）的工資，原因是牠欺負貓咪、亂翻垃圾，以及亂跑、堵住門口等，讓網友看了啼笑皆非，但也看得出來，公司平時對於大美麗的暖心照顧，紛紛留言直呼「公司真佛心，沒有把狗狗棄養」、「讓流浪狗當保全還給薪水，這公司不錯啊」。