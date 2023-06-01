嫁妝、聘禮是傳統婚禮中重要的習俗，近日越南一對情侶互訂終身，在訂婚儀式上，新娘戴著50條金項鍊登場，數量多到脖子都戴不下，有幾條必須掛在身前或拿在手上，除此之外，女方家還給新娘高達50億越南盾（約新台幣657萬）嫁妝。照片曝光後立刻引發網友熱議，大家對於他們奢華富裕的家庭背景都羨慕不已。

綜合外媒報導，越南一名23歲女子和一名26歲男子只交往了2個月，就決定步入婚姻，牽手過完一生，並在5月27日舉行訂婚儀式、29日舉行婚禮，然而他們奢華的照片PO上網後，立刻引發網友熱議，從畫面中可以看到，新娘戴著滿滿的金項鍊，甚至多到脖子都戴不下，必須掛在身前、拿在手上。

新郎透露，他和妻子還沒有清點收到的金項鍊數量，但大約有50條左右，其中女方的父母就送了20條金項鍊，以及50億越南盾（約新台幣657萬）的嫁妝，其他的項鍊則是親朋好友送的。網友們對此都羨慕不已，直呼希望也能體驗這對新人富裕的生活與成長環境。

報導指出，新娘是3名兄弟姊妹的老大，畢業於胡志明市的一所大學，擁有商業管理學位，家中從事摩托車行與房地產工作；新郎的家人則從事服裝和寢具用品行業。