當人走投無路時就可能做出傻事，當下若有人及時伸出援手，或許就能改變一個人的命運。美國加州一名老翁近日到銀行辦事，未料竟遇到一起搶案，老翁隨即發現，搶匪竟是自己的前鄰居，趕緊上前勸說並給予擁抱，成功化解危機。

根據《KFVS》報導，老翁阿姆斯（Michael Armus Sr.）上個月22日前往位於加州伍德蘭（Woodland）的美西銀行（Bank of the West）存款，竟遇到一起搶案，搶匪當時排在他的前面，用襯衫遮住半張臉，隨後遞了一張紙條給銀行員，表示要搶劫且身上持有槍械。

阿姆斯仔細一看發現，搶匪竟是他的43歲前鄰居普拉森西亞（Eduardo Plasencia），還是女兒的朋友，於是主動靠近對方，詢問「發生什麼事？你沒工作嗎？」，普拉森西亞表示他不想傷害任何人，「這座城鎮沒有我的東西，也沒適合我的工作，我只想去坐牢」。

阿姆斯不斷安撫普拉森西亞，並將人帶到銀行外面，當他們走到門口時，阿姆斯還給對方一個擁抱，普拉森西亞當場哭了出來，隨後警方到場逮人，發現普拉森西亞根本沒有攜帶槍枝，最終以搶劫未遂罪逮捕，阿姆斯表示，之後打算到監獄探望普拉森西亞，「愛能戰勝一切，嘗試對別人友善一點，結果會有所不同」。