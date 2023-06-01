越南網路上最近瘋傳一段影片，一對姊妹跑到一對新人的婚禮上大鬧，痛批新郎是「渣男」，讓妹妹懷孕還騙走她的錢，最後甚至拋棄已經懷有3個月身孕的妹妹迎娶其他女人，面對意料之外的發展，現場賓客全都嚇壞了，新郎卻只低著頭不說話，新娘得知真相則崩潰逃離現場，倒在路邊大哭，最終決定取消婚禮。

根據越南媒體報導，一對新人日前幸福舉辦婚禮，卻突然有一對姊妹跑到現場，從網路上流傳的影片可以看到，姊妹倆衝上舞台，姊姊拿起麥克風就開始痛罵新郎，原來她的妹妹是新郎的前女友，如今已懷孕3個月，新郎不但沒有負起責任，還騙她的錢，最後轉頭就迎娶其他女人。

姊姊憤怒地對新娘的父母說：「我今天是來祝福你們的，讓你們知道這個女婿有多棒，我不會破壞這段婚姻，只是想讓大家看到新郎的真面目。」更痛批新郎就是一個渣男，根本不值得被愛。在場所有人都被意料之外的發展嚇壞了，大家都沉默不敢說話，新郎則在一旁低著頭，表情看起來十分沮喪。

而在這場鬧劇中，最可憐的就是新娘，她在此之前對新郎的所作所為毫不知情，本來以為婚禮後就能過上幸福快樂的日子，沒想到卻在婚禮上得知令她晴天霹靂的真相，隨後她崩潰地逃出婚禮現場，倒在路邊不斷大哭，最終決定解除婚約。