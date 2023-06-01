非洲克留格爾國家公園一間飯店附近，日前出現一隻落單水牛被獅群包圍，雙方對質僵持不下，由於獅子數量非常多，水牛凶多吉少，未料牠知道河裡有許多鱷魚，獅子不敢靠近，因此涉險渡河而脫困，整段過程被飯店經理拍下。

根據《Latest Sightings》報導，位於克留格爾國家公園的大象漫步飯店（Elephant Walk Retreat），靠近當地知名的鱷魚河，居住於此能俯瞰整條河，近日飯店員工工作時，發現鱷魚河附近出現一隻水牛，身邊跟著一個獅群，數量約莫10隻，正在等待下手時機，他趕緊向經理布里茨（Antoni Britz）分享此事。

布里茨從飯店往外查看，發現水牛正在河邊喝水，沒想到遭獅群跟蹤，他說「水牛還算幸運，獅群沒有馬上撲過去，這是維爾哈米獅群（Vurhami Pride），族群裡多數是新手，所以經驗不足，牠們看到水牛時很緊張，不知道如何對付，選擇先保持距離觀察」。

布里茨提到，水牛嘗試逃跑但未果，而且獅子數量越來越多，牠被逼著跑進河裡，「獅群看到水牛入河後，當下不知如何是好，水牛知道牠若站在常有鱷魚出沒的河裡，獅子就不敢靠近，於是牠趕緊度河逃過一劫」。布里茨說，他在2017年來到大象漫步飯店工作，看過許多場狩獵，維爾哈米獅群很久沒來附近，這次現身讓他非常驚訝。