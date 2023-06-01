今（1日）是大陸兒童節，不少學校都舉辦慶祝活動，其中山東一群辣媽輸人不輸陣，穿著改良式短版旗袍，大跳韓國女團Wonder Girls的〈Nobody〉，不只好身材一覽無遺，高顏值更是震驚全場，將現場氣氛炒到最高點。

綜合陸媒報導，山東省濟南市有一組「辣媽團」為了歡慶兒童節，在校園內帶來一段精彩表演，畫面中可見，7位辣媽分別穿著不同顏色和款式的改良旗袍，整齊劃一的跳著韓國女團Wonder Girls的〈Nobody〉，成員們不僅性感身型隱隱若現，修長的鉛筆腿也無所遁形，舉手投足間展露著自信，讓現場圍觀家長和小朋友們看得目不轉睛。

據悉，辣媽團之所以帶來這項精彩絕倫的表演，為的就是向外界展示媽媽們的活力和熱情，同時也讓孩子感受到媽媽的用心，以及不同於家庭生活的另外一面。

不過影片曝光後，網友評價兩極，有人認為「跳民族舞蹈應該更適合一點」、「這是跳給孩子們看的，還是爸爸們？」、「表演的曲目就字面上來看，不太適合孩子」；不過也有人給予正面肯定，「當了媽媽一樣有當女團的本錢」、「就算當媽了，一樣自信迷人」。