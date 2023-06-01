跟在皇帝身邊工作的人，都會特別注意自己的言行舉止，深怕一不小心觸怒皇帝，就要面臨斷頭的命運。宋代開國後，宋太祖趙匡胤在一次宴會上趁著醉意翻舊帳，詢問一名老臣以前為何不收留他，老臣聽到後驚嚇不已，立刻下跪磕頭，但趙匡胤不氣反笑，稱自己只是喝醉了，要老臣別把事情放在心上。

北京大學歷史學系教授趙冬梅指出，宋代開國後的一次宴會上，趙匡胤趁著醉意突然翻起舊帳，詢問前任鳳翔節度使兼中書令王彥超，當年他年輕的時候，曾投靠還是防禦使的王彥超，為何會遭到拒絕、不收留他呢？

王彥超聽到後嚇一大跳，立刻跑到台階前下跪磕頭，並回答道：「當時臣一刺史耳，勺水豈可容神龍乎？使臣納陛下，陛下安有今日！」表示自己當時只是一個小小的刺史，一勺水怎麼能容納得下神龍呢？而且如果當年收留了陛下，陛下可能就沒有今天這番成就了。趙匡胤聽完後，也沒有再追究下去，大笑一聲就結束了這個話題。

儘管如此，王彥超仍心有餘悸，隔天就上表以示歉意，說自己在家中待罪，隨後趙匡胤派一名使者去慰問王彥超，並告訴他：「沈湎於酒，何以爲人？朕或因宴會至醉，經宿未嘗不悔也。」稱自己每次在宴會上喝多了酒，經過一晚上就會感到後悔不已，要王彥超別再把這件事放在心上。

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