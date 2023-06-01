很多人在極度恐懼之下，很可能會做出讓人啼笑皆非的舉動，大陸就有一名怕狗的壯男搭乘電梯時，因為過度緊張，誤把飼主對狗狗下達的「坐下」指令，當作是給自己的忠告，立刻蹲下並反問「坐下來牠就不會咬我了嗎？」一席話讓飼主忍不住當場失笑，影片曝光後隨即掀起熱議。

根據網路上瘋傳的影片可見，當時一名飼主牽著愛犬「胖虎」正在搭乘電梯，期間一名準備進入電梯的壯碩男子看見這幕後，立即變得畏畏縮縮，還緊張詢問「會咬人嗎？」飼主表示「不咬不咬，沒事…」壯男才緩緩走進來。

為了安撫壯男的緊張情緒，飼主除了拉緊牽繩之外，也對愛犬喊出「坐下」指令，沒想到男子似乎太過緊張，立刻乖乖蹲下，還反問「坐下來牠就不會咬我了嗎？」逗趣舉動讓飼主瞬間傻眼又覺得好笑，就連狗狗也直盯著男子的怪異舉動，最後飼主趕緊解釋「不是大哥，我是讓狗坐！」

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，網友們紛紛留言直呼「大哥人怪可愛的」、「這位大哥有點可憐，但我快笑死」、「這狗狗算乖的了，你沒見過一開電梯，一隻大薩摩耶直接搖尾撲你身上的那種，我沒事，但狗主人差點沒嚇死」。