日本一名YouTuber近日到海邊收集劇毒「僧帽水母」，拿回家熬湯吃下肚，所幸並沒有發生意外，他大讚僧帽水母湯有扇貝味，更稱製作過程有專業人士指導，所以民眾不用擔心，但水族館飼養員則表示，就算去除毒腺還是不建議食用。

根據《J Town Net》報導，日本YouTuber「ホモサピ」聽聞用劇毒「僧帽水母」熬湯會有柴魚味，因此決定實驗看看，近日到海邊撿拾數十隻僧帽水母，將水母帶回家清洗乾淨後，再丟進鍋子裡熬煮，水母遇熱瞬間膨脹，看起來像一顆顆水餃。

原PO曝試吃心得，稱僧帽水母煮湯不像柴魚味，反而類似稀釋過的扇貝高湯，而僧帽水母非常薄，吃起來不像一般水母是清脆的口感，而像干貝唇，更指烹煮過程都有專家指導，而且僧帽水母的毒是蛋白毒，加熱到一定程度就會失去活性，他喝完也未發生異狀。

日本鶴岡市加茂水族館養殖人員池田周平提到，僧帽水母並非可拿來吃的海洋生物，雖然小心處理後確實能食用，但他依然不建議，因為依加熱時間和溫度不同，蛋白毒有時無法徹底失去毒性，光用高溫去毒並不保險，就算將毒腺全去掉，但僧帽水母皮含有一氧化碳，吃了也可能對人體造成影響。