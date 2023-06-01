古代封建社會，除了萬人之上的皇帝之外，皇室成員也過著榮華富貴的生活，不過公主終究要嫁人，在沒工作能力又不會做家務的情況下，又該如何生存？事實上，以清朝公主為例，結婚後依舊享有基本的生活保障，包括俸祿、鹽政之外，還會有專人隨行服務。

根據《搜狐網》報導，清朝公主嫁人之後，依然享有皇室待遇，首先最實際的就是「俸祿」，每年可領400兩銀子，糧食部分則可分配到300～400斛米，即便是駙馬也能同步獲得不少收入。

除了金援和給予糧食之外，清朝還有一項名為「鹽政」的資助方式，這項制度並非直接給錢，而是利用內政稅收充裕時所產生的利息，將其中的一部份拿來支應公主的生活開銷，當內帑充足時，補貼也會隨之增加；即便遇上內政窘迫，只要照規矩來，也不會領不到，概念上類似現代的存款利息。

除了上述兩種經濟層面上的保障，清朝公主出嫁後也不會像一般民間婦女需要負責夫家大小瑣事，而是有專人隨行打理家務，生活上相對有餘裕。