英國一名清潔工分享在工作中遇過最印象深刻的案例，他透露一名女屋主自稱有「黑色垃圾袋恐懼症」，長達2年沒有打掃房子，屋內堆滿了包裝袋和食物垃圾，臥室裡只有一小塊乾淨的空間讓她睡覺，就連浴缸內也滿是糞便，讓清潔工驚嚇不已，直呼這裡是「全英國最骯髒的房子」，最終花了3天才打掃乾淨。

根據《鏡報》報導，英國清潔工柯爾（Joe Cole）打掃一間位於朴次茅斯（Portsmouth）的房子，他一進門就嚇壞了，因為房子全被垃圾堆滿，且堆積到高過房子高度的一半，「我用盡吃奶的力氣才能進入房子，到處都是包裝袋和食物垃圾。」臥室內連床都看不見，屋主甚至要用爬的，才能進入唯一沒有垃圾堆積的一小塊空間，並且每天都睡在這裡。

更可怕的是，浴缸裡滿是糞便，讓柯爾驚嚇表示：「這一定是在疫情隔離期間累積了大約2年，那段時間她肯定都沒有洗澡。」他形容這裡是「全英國最骯髒的房子」，當他一踏進屋內，內心就在想「沒有比這裡更糟糕的地方了」，而且屋主還自稱有「黑色垃圾袋恐懼症」，讓柯爾覺得很荒謬，「我從未聽說這種事情。」

最終柯爾花了3天時間才把這間房子打掃乾淨，屋主看到煥然一新的住家也激動落淚，說自己「終於回到家了」。事後柯爾將打掃過程分享到TikTok，許多網友都感嘆他的清潔能力，留言稱讚，「你創造了奇蹟」、「你付出了很多努力，做得好！」也有人指出，女子可能不是真的害怕垃圾袋，而是對清理有所恐懼。