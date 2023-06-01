美國一戶人家近日至位於加州和內華達州邊界的太浩湖遊玩，未料一隻調皮的野熊靠近，闖入他們忘了上鎖的汽車內，還不小心把自己關在裡面，警方接獲報案後非常頭痛，開車門並不困難，就怕開門之際野熊衝出來，最終靠一條繩子化解危機。

根據《The Dodo》報導，一戶人家近日開車前往太浩湖（Lake Tahoe）度假，期間一隻野熊跑了過來，溜進他們沒上鎖的車內，之後苦於不會開門，導致牠受困在裡面，車主一家發現後，趕緊向「瓦肖郡治安官辦公室」（Washoe County Sheriff’s Office）求助。

瓦肖郡治安官辦公室人員抵達現場，卻發現面臨大難題，雖然開門並非難事，但如何在保持安全距離情況下，順利將熊從車裡釋放，他們靈機一動拿出一條超長繩子，先將繩子一端綁在車門把手，再趕緊躲到遠方的樹木後，等待時機拉開車門。

影片中可見，車門被打開後，野熊趕緊衝了出來，營救過程非常順利，不過車主的車就沒這麼幸運了，座椅及頂蓬全被咬爛。「瓦肖郡治安官辦公室」也提醒民眾，春天是熊群活躍季節，民眾開車到戶外時，盡量避免將食物、食品包裝紙等留在車內，也不要亂丟垃圾，不僅能預防野熊靠近，也可防止牠們誤食。