媽媽的味道不一定是山珍海味，但總有一樣讓人記憶深刻，近日網路上瘋傳一段影片，只見一名女子雖然享用著美食，卻悲傷得哭了，只因為這頓料理是媽媽生前準備的最後一道菜，畫面曝光後惹哭數十萬網友。

「這是母親烹煮的最後一道菜…」抖音（TikTok）用戶Boi_AsamBo近日分享一段51秒影片，透露女子的母親諾里贊（NORIZAN）上月27日逝世，而原PO也難過地表示，自己再也無法品嘗母親的廚藝。畫面中可見，女子愁容滿面地吃著眼前佳餚，吃到一半忍不住悲從中來，最後更無法克制地大哭，拍攝者見狀也只能遺憾地安慰她。

原PO感嘆，「媽媽的料理比世界頂級大廚的都好吃，但這是最後一個了…」坦言自己至今不敢相信母親已經不在身邊，家裡也因為少了母親而變得格外冷清，忍不住呼籲網友，如果母親還健在，一定要經常回去探望媽媽。

影片曝光後掀起無數網友共鳴，短短2天就累積近40萬觀看數、逾2300則留言，許多人分享了對於母親離去的思念、感慨，也有人希望家人能健康長壽。