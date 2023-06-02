國外一名26歲女子近日參加姊姊婚禮，發現宴客的食物竟和自己8個月前結婚的菜色相同，讓她感到非常好奇，一問才知宴席是由母親操辦，她竟偷冷凍之前婚禮的剩菜，就是為了用於姊姊的婚禮，母親見東窗事發，還得意的說「省下很多錢」。

一名26歲女子在論壇《Reddit》指出，她和姊姊都有計劃節婚，而她提早8個月宴客，由於丈夫生於大家庭，當天賓客多達200人，他們也清楚會有剩菜，為了不浪費食物，他們提前與社福機構聯絡，打算把剩餘的菜捐贈出去。

事隔8個月後，30歲姊姊卡利（Callie）原本只想登記結婚，母親卻要求在自家辦小場宴席，見對方態度積極，她就將宴客事宜交由母親操辦，近日原PO參加宴席，現場來了50多名賓客，以自助方式取菜，她卻發現姊姊婚禮的菜與她婚禮上的一樣，此外菜吃起來還有些乾。

原PO趁空檔詢問母親，未料對方坦言，當時原PO的婚禮結束後，她打包部分剩菜，並冰入大型冷凍庫，等姊姊宴客時再拿出來解凍，母親還很得意，表示自己省下錢又沒浪費食物，讓原PO看了相當傻眼，擔心食物的安全與衛生問題。

原PO將此事告知姊姊，對方聽了很生氣，還逐一向賓客致歉，提醒留意餐點狀況，他們的媽媽也因貪小便宜被姊妹倆責罵，但親戚卻認為小題大作，甚至指責原PO讓母親難堪。貼文曝光掀起討論，不少網友表示「你完全沒做錯，放8天我都不敢吃了，還放8個月」、「天啊！這是我媽會做的事情，我不浪費食物，但冰這麼久真的不行，容易滋生細菌」。