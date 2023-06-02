美國喬治亞州近日發生一起離譜事故，一名21歲女駕駛開車時，沒注意到停放在路旁的拖車，竟直接衝上傾斜平台，現場宛如電影中的飛車畫面，轎車在空中飛翔數十公尺後才墜落，並波及另一輛車，所幸女駕駛救出後並無生命危險。
綜合外媒報導，這起事故發生在當地時間5月24日上午11點20分左右，當時一輛拖車停放在38號州際公路旁，準備運載一輛事故車，沒想到一名21歲女駕駛沒注意到前方車況，整輛車直接衝上拖車放下的傾斜平台，當場飛越37公尺後才墜落。
驚險畫面剛好被一旁執勤員警的隨身紀錄器給拍下，影片中可見，肇事車輛「一飛沖天」後，逐漸在空中傾斜，最終右側車身重擊地面，整輛車翻滾滑行約7公尺才停下，另一輛路過的汽車也無端遭到波及。
警方目睹事故發生後緊急展開救援，並將女駕駛火速送往醫院救治，所幸並無生命危險；另外現場也有一名員警被汽車碎片擊中，但沒有大礙，至於詳細事故原因仍待進一步調查釐清。
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