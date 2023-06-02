澳洲昆士蘭州一名釣客日前到凱恩斯巴倫河釣魚，發現河面上漂了一顆球，由於當時天色昏暗，於是他拿出手電筒照射，發現球竟是由兩條蛇組成，牠們纏在一起久久未分開，釣客才意識到，牠們正在交配，將這段有趣過程分享至網路。

根據《澳洲奇摩新聞》報導，凱恩斯一名居民開船到巴倫河（Barron River）夜釣，當時看到不遠處河面上出現一顆球，於是他用手電筒照射，發現竟是兩條「瘰（音同裸）鱗蛇」（file snakes）纏在一起，而瘰鱗蛇在澳洲較少見，主要分布於東南亞及索羅門群島一帶，之後將此事分享至臉書粉專「SnakeIdentifcationAustrala」引關注。

瘰鱗蛇是完全生活於水中的蛇種，到了交配季節，雌蛇會釋放出外激素，用來吸引雄蛇靠近，當兩者看對眼後，雄蛇就會纏在雌蛇的身上，不過交配過程都發生在水上，而且時間長達數小時，雌蛇在交配期間握有主導權，牠決定雄蛇何時能浮出水面呼吸，所以有些雄蛇會在交配過程中溺水身亡。

而水蛇究竟如何在水中「呼吸」？牠們的體內構造與陸地蛇不同，水蛇的肺通常向後延伸至身體中間，使牠們能在水下停留數小時，不用上來呼吸空氣，此外牠們的鼻孔位於頭頂，偷偷上來呼吸時，動作小到幾乎不會泛起漣漪，幫助牠們躲藏。