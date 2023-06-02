美國路易斯安那州一名18歲高中生剛畢業，近日與同學到船上參加派對慶祝，未料一時興奮當眾跳海，詭異的是，朋友趕緊丟給他救生圈，他不僅沒有去撿，反而還往船的反方向游，現場影片曝光後，不少人懷疑水中出現鯊魚。

Footage shows Cameron Robbins, 18, who jumped off a cruise ship in the Bahamas as a dare on Wednesday 5/24/23. He has still not been found and the search has been suspended. pic.twitter.com/q8u1ic74H2 — Crazy Clips (@crazyclipsonly) May 30, 2023

根據《每日郵報》報導，18歲高中明星棒球員羅賓斯（Cameron Robbins）近日與同學前往巴哈馬的阿瑟爾島（Athol Island）慶祝畢業，當時眾人都在郵船上狂歡，他一時興起竟從船上往下跳，同學隨後拋了救生圈給他，但羅賓斯卻突然看向遠處，隨後拚命往反方向游，讓眾人看了非常不解，羅賓斯從此消失。

同學們見羅賓斯不見，趕緊報警求助，未料卻遲遲找不到人，同學將當時畫面拍下，分享至網路獲得百萬點閱，不少網友表示，影片最後可以看到，水中似乎出現多條鯊魚，也有人透露，巴哈馬群島附近常有虎鯊及公牛鯊等具攻擊性的鯊魚出沒，懷疑羅賓斯當時應該是看到鯊魚，擔心他可能早已遇害。

巴哈馬皇家國防軍（RBDF）軍官雷蒙德（Raymond King）也證實，羅賓斯落水的海域確實有鯊魚出沒，而且羅賓斯當時身上並未穿救生衣等任何裝備，再加上搜尋時間越來越長，人還活著的機率就越低，他們已在26日取消搜救行動。消息傳出後，死者的同學都在網路上哀悼，家屬也已抵達巴哈馬了解狀況。