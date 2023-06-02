大陸廣東一名女子發文控訴，認識2年多的友人最近開了新餐廳，於是便去捧場，沒想到朋友卻已經擅自幫她點好菜，且結帳金額高達人民幣7472元（約新台幣3.2萬元），讓她相當傻眼，痛批「我去照顧他的生意，他卻把我當羊宰。」

綜合陸媒報導，廣東省深圳市一名陳姓女子透露，和餐廳老闆認識2年多，「我們當天幾個女孩子想找個地方吃飯，就說去捧個場…」加上陳女提前詢問了餐廳的收費情況，對方表示不貴，她也上網看一下價格，差不多人均420元左右（約新台幣1800元），是可以接受的範圍。

沒想到一群人抵達餐廳後，開店友人才告訴她，已經幫他們點好了菜，「我想著點了就點了吧，幾百塊錢（人民幣，下同）的菜，更何況他也知道什麼菜好吃」，但上菜後卻發現大部分都是家常菜，只有響螺和海參稍微值點錢，但也不是很貴。

最令陳女感到詫異的是，當她去買單時，金額竟高達7472元（約新台幣3.2萬元），「我覺得很誇張，明細上還備註了一個700.8元（約新台幣3033元）的服務費。」陳女稱，吃飯時還得自己動手倒酒，覺得這個朋友很坑，「我去照顧他的生意，他卻把我當羊宰！」雖然事後友人退還了3000元人民幣（約新台幣1.3萬元），但還是讓她覺得很受傷。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「把朋友當韭菜割？」、「下手太狠了吧」、「你把人當朋友，人家把你當冤大頭」。