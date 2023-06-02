@huynhnhuttrung Cô dâu 60t lạy xuất giá...khóc ngon lành...tình iu lun làm cho con người ta trẻ ^^ ♬ nhạc nền - Bolero Để Đời

越南一名61歲的婦人近日結婚，沒想到弟弟按照習俗獻上賀禮祝福時，突然拿出父母生前特地為她準備的禮物，讓她又驚又喜，忍不住感動淚崩，現場眾人看見這一幕後也忍不住紅了眼眶。

綜合越媒報導，一名黃姓攝影師近日在抖音（TikTok）上傳一段感人影片，並透露這場婚禮在上月30日舉行，現年61歲的新娘第一次坐花車，而按照當地習俗，女方舉行婚禮時，親朋好友都會送上賀禮以示祝福，沒想到輪到新娘弟弟時，卻意外惹哭現場所有人。

畫面可見，新娘弟弟拿著首飾和金項鍊幫姊姊戴上，並表示「這是爸媽留給妳的」，由於兩人的父母早已去世多年，弟弟突如其來的驚喜讓新娘瞬間眼淚潰堤，同時逼哭在場眾人。

影片曝光後隨即吸引逾百萬觀看次數，網友們紛紛留言直呼「親情是這個世界上最珍貴的東西」、「幸福的淚水」、「無論在什麼年齡，女人都想要幸福，遲早還是需要一個肩膀，祝福她永遠幸福」；不過也有人不看好，認為都已經活到這把年紀了，結婚沒什麼意義。