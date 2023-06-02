第一次遇到離世毛孩以人的姿態來溝通的案例，貴賓狗「ku包」給了我這樣一個奇特的經驗，連線時突然腦海出現一個大約四、五歲的小女孩、頭兩側各綁著一束頭髮，騎著幼童腳踏車，背影順著軌道急急往前騎去。

「修蛋幾咧！」我喚住她，問她要去哪裡？

「今天我爸爸要來找我，我要趕快去找他」。我說ku包啊，要找你的是我，因為爸爸沒有辦法直接接收到你的訊息，所以派阿姨來找你溝通呀。

「你的愛犬可能一直是個小女生的靈魂，用狗狗的身軀陪伴著你」，我跟爸爸說。「難怪ku包很不喜歡靠近其他狗狗，不屑其他狗狗聞牠屁屁，牠始終感覺自己是人吧！」、「而且平常ku包出外散步，就是這樣勇往直前，一直往前跑」，爸爸這樣回答我。

Ku包過世還不到一個月，仍在適應階段，這也是我第一次遇到溝通時毛孩哭哭的案例，由於爸爸的心情也還沒穩定下來，我很怕沒有傳達好，ku包的情緒讓爸爸多了一層擔心，所以我儘量解釋清楚，「ku包會哭不是因為牠現在過的不好，牠很好，只是因為捨不得看到爸爸因為失去牠而六神無主」。

從念書到為人父，ku包整整陪伴爸爸15年，彼此的連結很深，所以有幾件事情，爸爸覺得很玄。第一個是ku包過世那天，家裡的監視器突然不能回放，只能看到當下的狀況，當時KU包還好好的在鏡頭前，爸爸卻直覺擔心特地請假回家，ku包看到爸爸還開心的對他搖尾巴，怎料20分鐘後ku包喝完水發出奇怪的聲音，不到10秒就軟趴趴，爸爸趕快送急診依然回天乏術。

爸爸心裡很懊悔，那天如果不請假回家，ku包是不是現在還好好的？爸爸猜會不會是前一天餵了牠起司條，喝水時想嘔吐，起司條從胃裡跑回喉嚨因而噎到？

玄的還有，就在ku包走後的深夜，爸爸竟莫名其妙全身起雞皮疙瘩，那是他唯一一次的感應。再來就是他專程到新莊地藏庵去祈求地藏王菩薩保佑ku包，寫疏文時大排長龍，輪到他時卻那麼剛好，服務他的筆生也剛失去養了20年的貓咪，兩人深切了解彼此心情哭成一團，讓爸爸稍獲安慰。

但爸爸不只相信玄學，也希望能從科學角度去找答案，不然莫名失去Ku包實在太痛苦，雖然Ku包之前健檢都沒毛病，爸爸還是去請教獸醫師。醫生判斷是心律不整導致休克死亡，這個答案雖然讓爸爸心理負擔少一些，但溝通時爸爸還是問了Ku包「到底是意外？還是時間到了？」

「Ku包還不想離開，所以很意外；爸爸不想我走，所以爸爸也很意外，這一切都是很意外」，我趕緊解釋：「爸爸的意外不是這個意思啦！他是想知道，是不是因為他餵了你吃起司條，讓你嗆到才走的？」

「爸爸怎麼會這樣想，我走那天沒有吃到最愛的起司條呀！」「Ku包是有福份的狗狗，時間到了，用這種方式最沒有痛苦，讓我可以完美的畢業」，Ku包自認為已經是「奶奶包」，15歲對貴賓來說也算壽終正寢了。

「那你如果有回來，可以用味道或喝水的聲音讓爸爸知道嗎？」一向被爸爸誇獎很聰明，不論匍匐前進、趴下裝死都是小case的ku包，對於爸爸這個要求卻覺得很挫敗，「我有努力啊，但爸爸你為什麼都感受不到？」始終在一旁默默聽著的媽媽終於出聲理解的說：「也許我們給牠太大壓力了」。

但媽媽也很好奇，溝通時Ku包為何多半提到爸爸，很少提到媽媽呢？「因為來預約的窗口是爸爸呀！」我向他們說明。但就算整場主角都是爸爸跟Ku包的對話，有一題的答案卻讓媽麻心滿意足了。

「為何ku包出門只肯給媽媽抱？其他人都不行？」

「KU包跟媽媽一樣有美美長長的腿腿，也都一樣香香的，美女出門當然要在一起呀」、「被漂亮媽媽抱著出門走路有風，人家都會看著我們，Ku包很喜歡這種感覺」。媽媽聽完笑呵呵的，光這幾句，Ku包對媽媽的愛一切盡在不言中。