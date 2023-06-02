4000年前古人就懂吃麵！大陸考古學家在青海喇家遺址，發現一個倒放的碗，裡面竟有好幾根麵條，時間可追溯至4000年前，此事曝光後，在當時引發討論，中西方都認為，這碗麵是歷史上的第一碗，而且保存完整，麵條甚至根根分明。

根據大陸節目《山東電視文旅頻道》報導，考古學家2002年在青海省民和回族土族自治縣的喇家村，挖出一個倒著放的陶碗，碗裡還有條狀物體，進行檢測發現成分以小米為主，並混合少量黃米、油脂和維生素，證實是4000年前的麵條。

不過為何能保存如此久，其實是它自帶「真空包裝」效果，4000年前發生地震與洪水襲擊喇家村，這碗麵剛好傾覆掉在地上，之後被泥沙掩埋，形成一種密閉的真空狀態，所以才能保存至今，而且麵條看起來仍根根分明，保存非常完整。

大陸中國社會科學院考古研究所研究員王仁湘曾提到，雖然不確定古人具體的加工工藝，但從麵條可以看出，當時的人已會對種子進行脫粒、粉碎、成型、烹調，而且小米麵條做的細長又均勻，是相當了不起的成品，在食物史上是一個重要創造與貢獻。