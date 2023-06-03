國外一名人妻近日在網路上PO文抱怨，指出近期發現公公對於母乳有特殊偏好，不僅在聊天群組表示想吃她為寶寶親手做的「母乳點心」，還附上雙眼冒愛心的表情符號，被婉拒後竟然還偷吃，讓她覺得超噁心。

綜合外媒報導，該名女子在網路論壇Reddit發文透露，公公對於母乳有特殊偏好，讓她感到十分不舒服，她先是提到，自己的寶寶已經出生7個多月，因為處在斷奶期，所以她提前用母乳做了寶寶冰棒，沒想到公公知道後竟然在家族聊天群組表示「我好想吃吃看」，最後還附上雙眼冒愛心的表情符號。女子傻眼表示，冰棒是用自己的母乳做的，公公則回應，是因為沒看清楚才會說想吃。

後來有次公公來到女子家，剛好那時她用母乳做了寶寶鬆餅要給孩子吃，公公看到後開心表示「哇！好香，有人在烤蛋糕。」她指出那是要給孩子吃的，原料只用了水果、麵粉和母乳，並提到家裡有一個給大人吃的蛋糕，沒想到當她短暫離開再回來時，竟發現其中一塊鬆餅被公公偷吃了，氣得她告訴公公這樣很噁心，但對方卻臉不紅氣不喘地表示「母乳也是素食」，女子最終將公公趕出家門。

後來女子越想越氣，決定打電話問婆婆怎麼回事，卻意外得知公公一直以來對哺乳非常感興趣，以前婆婆餵母乳時，公公就會在一旁偷看，搞得她只能鎖在房間內餵奶；不僅如此，公公還曾被女同事檢舉，指出自己在休息室擠奶時「一直被他打擾」，最終公公被迫離職。得知真相後，女子已經要求公公交出她家的鑰匙，「我告訴他，如果連他老婆也想把他鎖在門外，那我也有權這樣做。」