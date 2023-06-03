澳洲漢密爾頓一名屋主日前請來技工翻新房屋，為了擴展居住空間，還在院子加蓋小屋，未料她前來查看工作進度時，發現小屋竟不翼而飛，讓她驚呼「這麼大的東西也會被偷」，之後在其他居民的幫助下才找回小屋。

根據《紐西蘭先驅報》報導，居住在漢密爾頓的米德爾頓（Natasha Middleton）近日翻修她的房子，並加蓋一棟模塊屋（Modular House），也就是建築商在工廠建造房屋，再託運給買家，所以不必打地基，過程簡單且價格便宜。

米德爾頓一天查看工作進度時，發現模塊屋竟不見了，她表示「我呆愣在原地，還以為是出現幻覺了，反覆確認後，才確定它真的不見了。」而這間小屋價值2萬美元（約新台幣61萬），建造耗時約6至8個月，從今年1月開始，房子就一直在這裡。

米德爾頓提到，搬走小屋並不容易，竊賊若想要偷走，還必須先拆下露台，再通過長長的車道，而她詢問附近鄰居尋找線索，得知周末時出現兩名男子開著裝有起重機的卡車，隨後將小屋整個吊起來，花了2個小時成功竊取，由於這棟房子當時正在整修，裝修工車輛進進出出，鄰居並未覺得奇怪，只是好奇周末怎麼還在施工。

米德爾頓報警並在臉書曝光此事，之後收到一名陌生人私訊，指在小鎮陶皮里（Taupiri）一處草坪看到小屋，米德爾頓開車前往查看，沒想到真的是她的小屋，由於她擔心再次被偷走，因此向警察尋求協助，所幸小屋只有輕微受損，目前警方仍在調查該案件，尚未找到兩名小偷，不過此事曝光後，不少人都覺得不可思議。