大陸廣西一名78歲阿嬤近日參加當地一間超市舉辦的促銷活動，沒想到鐵門一開，眾人爭先恐後，阿嬤當場被擠倒，後來胸口越來越不舒服，沒想到就醫檢查才發現，肋骨已經骨折。家屬聯繫超市後，對方僅表示一切靜待司法調查。

綜合陸媒報導，廣西一間超市近日舉辦促銷活動，雞蛋及豬肉都有特價，吸引不少長輩上門搶便宜，根據監視器畫面顯示，當時超市鐵門都還沒完全打開，現場所有老人立即衝了進去，戰力大到連鐵捲門也被撞到變形，期間一名78歲阿嬤在門口處就被推擠在地，站起來後過了10多分鐘，驚覺胸口越來越痛，便打電話向女兒求助，接著前往醫院檢查。

對此，阿嬤的孫子表示，診斷結果是肋骨骨折，目前一直打著氧氣在治療，醫藥費已經花了1萬多元（人民幣，逾新台幣4.3萬元）；事後阿嬤家屬也聯繫了超市，對方表示要走司法程序，家屬則認為超市應該幫忙承擔一部份醫藥費，「畢竟辦這個活動也沒有演練，防止踩踏事故的發生」。

畫面曝光後，不少人看了直搖頭，紛紛留言直呼「自己要往裡面擠，受傷了還怪別人」、「貪小便宜的後果」、「鐵門都擠變形了，老人戰鬥力強啊」、「這賴到超市確實有點過分了」。