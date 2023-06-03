美國田納西州一名57歲男子重達107公斤，為了身體健康，他從2月下旬開始減重，但方法卻是吃「速食」，而且連續吃100天，詭異的是，他竟成功減重27公斤，他將自己的減重過程分享至抖音，在網路上引發關注，不過營養師表示，他未來復胖機率非常高。

根據《福斯新聞》報導，57歲馬金尼斯（Kevin Maginnis）2月量體重時發現，他竟重達238磅（約107公斤），為了健康開始實施減肥計畫，他認為減肥重點不是吃了什麼，而是吃了多少，他先是戒掉所有零食，不再喝碳酸飲料，只喝白開水。

馬金尼斯採用「速食減肥法」，一日三餐都吃速食，所有餐點均不忌口，但一餐分成兩餐吃，例如他早上會點2份墨西哥捲餅和1份薯餅，但只吃1份捲餅與半個薯餅，剩下的留到中午吃，晚上可能會點1份巨無霸套餐，所有餐點也都是吃一半，剩下的放到隔天吃。

減肥計畫進行100天，馬金尼斯成功甩肉27公斤，體重下降到80公斤，他提到，自己不僅減掉體重，血壓和膽固醇指數都很正常，「從各方面來說，我身體變得很健康」，期間他的妻子見減重有效，於是也加入速食減肥法行列，歷經65天減掉8公斤。

不過佛州一位營養師艾倫（Lindsay Allen）指出，當長期嚴格限制卡路里攝入，會導致新陳代謝率下降多達30%，一旦恢復正常飲食量，體重就會迅速回升，另外馬金尼斯長期吃速食，缺乏維持身體健康所需的營養素，當大腦意識到身體未獲得足夠營養素與礦物質時，就會分泌飢餓激素，試圖獲得更多的營養，提高復胖的機率。