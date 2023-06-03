歌手張韶涵近日在大陸舉辦演唱會，不料卻被歌迷捕捉到前方一名男子的頭上居然有蜘蛛正在結網，讓他瞬間看傻眼，畫面曝光後更有網友打趣笑說「到底是演唱會開太久，還是蜘蛛網結太快？」

根據網路上瘋傳的影片顯示，張韶涵的蘇州演唱會現場，成千上萬歌迷揮舞著螢光棒，沉醉在張韶涵帶來的精采表演中，當時張韶涵對著歌迷問道「你們今天聽的歌曲夠了嗎？」接著表示自己還準備了很多歌，似乎還打算繼續唱下去，一席話讓粉絲情緒陷入沸騰。

不過原PO的注意力已經沒放在舞台上，而是將鏡頭拉近拍攝前方男子的頭上，只見一隻小蜘蛛正忙著在對方頭髮上結網，白色蜘蛛絲在燈光映照下顯得格外顯眼，驚奇景象讓原PO忍不住拿起手機狂拍。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「看個演唱會，和蜘蛛有了一個家」、「這男的多久沒洗頭了」、「蜘蛛：繼續唱幫我拖延時間，我別墅快蓋好了」、還有人打趣笑說「到底是演唱會開太久還是蜘蛛網結太快？」、「這門票好值，可以聽歌還能欣賞蜘蛛結網」。