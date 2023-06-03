幫孩子取名是一門學問，除了好聽也要注意諧音，否則有可能被同儕嘲笑。大陸一名網友表示，他的父親姓江、母親姓胡，兩人竟將彼此姓氏融入孩子名字中，最終取名為「江胡傳奇」，網友表示，雖然從未被取笑，但也為生活帶來不少困擾。

根據《九派新聞》報導，湖北武漢一名21歲男網友日前曬出身分證，只見他的名字叫「江胡傳奇」，由於姓名太特殊，讓不少人驚呼不已，他提到自己是獨生子，從小到大都是這個名字，可能當時爸爸喜歡玩手機遊戲《傳奇》，所以才以此取名，也希望他擁有傳奇人生。

江胡傳奇提到，無論在學校還是去旅遊，他就常因名字獲關注，但多數人都是覺得新奇，並未嘲笑過他，不過有次上課就曾被老師誤會，以為他是故意取網路匿名，想要呼攏老師，而在家裡他的父母通常都叫他「傳奇」，同學則多稱他是「江胡」。

江胡傳奇還是建議，幫孩子取名時應謹慎，表示這個名字太特殊，讓他容易受到關注，多少還是有些困擾，大學畢業後打算改名，而父母得知後也認為無所謂，畢竟孩子已成年有自主權，他說「我覺得取名字，還是要深思熟慮一下，不能圖一時之快，給孩子帶來多年的痛苦」。