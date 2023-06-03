美國奧克拉荷馬州一名81歲老翁在自家院子修剪草坪時，發現飛來數隻俗稱殺人蜂的「非洲化蜜蜂」，於是噴灑殺蟲劑驅趕，沒想到惹怒殺人蜂，糾眾對老翁展開攻擊，時間更是長達3小時，老翁隨即被送往醫院，身上螫滿200多根毒刺，搶救後撿回一命。

根據《NBC新聞》報導，81歲阿莫斯（Carl Amos）日前在花園除草時，發現附近飛來數隻殺人蜂，於是拿起殺蟲噴灑，未料殺人蜂竟越聚越多，隨後向阿莫斯展開攻擊，他為了躲避襲擊開始狂奔，甚至還用手拍打殺人蜂，但還是無法驅趕牠們。

阿莫斯回憶說，「殺人蜂飛進我的頭髮、耳朵和鼻子，我趕緊閉上嘴，以免牠們跑進去」，逃跑途中他不幸摔倒，導致右臀骨折，躺在地上動彈不得，倒地後殺人蜂仍持續攻擊，牠被螫了將近3小時後，一名路過的民眾發現，趕緊叫救護車將阿莫斯送往醫院。

阿莫斯的女兒佳薇（Heather Garvey）在募款網站GoFundMe提到，父親身上毒刺多達200根，醫師花了3天才清除完畢，後來還做了髖關節手術，雖然目前仍無法起身行走，但父親能保住一命非常幸運，而且精神狀況良好，但將面臨漫長康復之路。