日本一名網友使用蘋果iPod時，因為輸入錯誤密碼太多次，慘遭鎖機10年，最近終於迎來最後倒數時刻，讓他異常興奮，好在最終成功解鎖塵封多年的iPod，他也將過程分享在網路上，引起熱烈迴響。

日本網友尤利（Yuri）上月27日在推特發文透露，他有一台iPod因為輸入密碼錯誤，被半永久鎖機長達10年，如今鎖機時間只剩703分鐘，意味著11小時之後就能再次輸入密碼解鎖，讓他感到十分興奮。

貼文一出立即吸引逾32萬網友按讚關注，不少人期待他能解鎖成功，但也有人擔心他會重蹈覆轍，調侃他務必小心謹慎，否則又要再花10年時間等待解鎖。

好在皇天不負苦心人，尤利28日再度發文指出，這次真的成功解鎖iPod，且重新開機後依舊能正常使用，一切功能皆運行順利，讓他又驚又喜。其餘網友也紛紛留言直呼「真佩服你的耐心」、「等待是值得的，但真不是每個人都能像你這樣等10年」；另外也有苦主哀怨秀出長達40幾年的鎖機時間。

事實上蘋果公司有針對忘記iPod密碼，提供補救措施，用戶可以使用電腦讓iPod進入復原模式，在備份資料後，程序會刪除包括密碼在內的資料和設定，並重新設定iPod。