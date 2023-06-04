英國一輛曾用於運載恐怖電影道具的貨櫃車，在檔期結束後就停放在角落許久，直到某次車主再次回到車上，並且試圖發動引擎時，瞥見後車廂懸掛著「人體模型」，沒想到定睛一看竟然是一具男屍，嚇得立刻報警。

綜合外媒報導，英國一輛道具車在檔期結束後，便停在角落塵封許久，後來車主先拜託友人前往現場初步檢查，當時就發現車況很糟，不僅擋風玻璃被破壞，車內窗簾也被剪碎，並且隱約看見後車廂的人型物品，原以為只是沒帶走的模型道具，直到車主親自抵達現場後，才赫然發現那根本不是人體模型，而是一具男性遺體。

默西賽德郡（Merseyside）警方獲報後隨即趕抵現場，發現男子早已死亡，進一步追查確認，死者是失蹤2個月的羅伯茨（Ian Roberts），且根據他在車內留下的遺書，警方排除他殺或其他可能情況。

事實上，這起案件發生在去年12月，但聽證會於本周召開，羅伯茨的家庭醫師證實，他因為焦慮和憂鬱纏身數度就診，也持續接受心理方面的治療，過去曾因透露輕生念頭被安排與危機處理小組保持聯繫，但他多次強調自己只是很沮喪，並無其他想法，沒想到卻發生憾事。最終助理法醫莫菲（Sarah Murphy）以輕生結案，並向死者家屬致上哀悼之意。

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