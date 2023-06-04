英國一名人瑞阿嬤5月9日歡慶102歲生日，不少人好奇這位前皇家空軍廚師的長壽秘訣，她也首次坦言，除了好吃的巧克力之外，「美好的性愛與優質的雪莉酒（Sherry）讓我活超過1世紀」。

綜合外媒報導，英國人瑞阿嬤喬伊絲（Joyce Jackman）年輕時曾在一間糖果店工作，後來隨著二戰爆發，她便進入英國皇家空軍擔任廚師，直到1945年戰爭結束，她嫁給了青梅竹馬特倫斯（Terence Jackman），兩人雖沒有孩子，但喬伊絲的幽默和熱情，讓她擁有好人緣，鄰居小孩都很喜歡她。

嗜甜的喬伊絲平時喜歡和親友一起烘焙甜點，即便丈夫已經去世，她被送到養老院居住，但高齡102歲的她依舊愛吃巧克力，每天都會讀報和玩填字遊戲，看起來活力十足。當眾人上月9日齊聚一堂替她慶生時，她起先驚呼不敢相信自己已經102歲了，並打趣笑說「一定是我吃的巧克力起了作用。」另外她還透露，自己與眾不同的長壽秘訣是長期享受美好性愛與優質雪莉酒。

養老院經理利克斯（Joanne Rix）則表示，喬伊絲在院內相當受歡迎，尤其她絕佳的幽默感和對生活獨特的見解，總能讓工作人員開懷大笑，「能為她慶祝102歲生日真是太棒了！」

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