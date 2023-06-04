許多人小時候肯定都玩過老鷹抓小雞的遊戲，身為空中霸主，老鷹擁有銳利的爪子及鳥喙，一旦鎖定獵物就會瞬間俯衝而下，戰鬥力令人瑟瑟發抖，不過即便兇猛如老鷹，也有看走眼的時候。過去就曾發生老鷹誤將8歲女童當作獵物，卻錯估了女童的重量，連飛都飛不起來，驚險畫面嚇壞現場所有目擊者，好在女童被緊急送醫後並無生命危險。

事實上這起駭人的「老鷹抓小孩」事件發生於2018年，地點位在中亞國家吉爾吉斯（Kyrghyz）的伊塞克湖地區（Issyk-Kul Lake），影片近日又在網上瘋傳。畫面中可見，在獵鷹表演期間，一名8歲女童突然從觀眾席飛奔而出，結果被老鷹誤以為是獵物，從高空中俯衝而下，朝女童猛撲過去。

這隻展翼超過6英尺（1.8公尺）的老鷹使用鋒利的爪子攫住女童背部後，又在她的後腦勺上啄食，突如其來的攻擊場面嚇得所有目擊者驚聲尖叫，老鷹的飼養員也緊急衝上前將女童從鷹爪中解救出來，隨後馬背上的獵人也加入救援。

所幸女童除了受到驚嚇之外，並無生命危險，很快就被送往醫院縫合傷口。專家則指出，值得慶幸的是，該隻老鷹並不是「玩真的」，否則女童傷勢會更嚴重，甚至造成難以挽回的後果。