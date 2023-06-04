When Kaleen Bhaiya ventures into Road construction 😂😂 The contractor made a fake road— with carpet as a base! #Maharashtra #India #Wednesdayvibe pic.twitter.com/6MpHaL5V6x — Rohit Sharma 🇺🇸🇮🇳 (@DcWalaDesi) May 31, 2023

印度馬哈拉施特拉邦民眾近日發現，有一條剛鋪好的馬路越看越奇怪，沒想到徒手一掀，立刻整片從地上掀起，仔細一看原來是承包商將瀝青鋪在地毯上，藉此偷工減料，38秒畫面曝光後隨即引爆民怨。然而承包商面對民眾爆料，還辯稱道路採用的是德國技術，但很快就被抓包說謊，如今中央政府已經介入調查。

綜合外媒報導，這起事件發生在馬哈拉施特拉邦的賈爾納區，遭民眾踢爆的這條馬路，隸屬於政府農村道路計劃的一環，從爆料畫面可見，當地居民們蹲在地上，徒手就能將馬路掀起，仔細一看就能發現，承包商將瀝青鋪在類似地毯材質的布料上，只要掀起後對折一踩，大片瀝青就會從地毯上剝離掉落。

短短38秒畫面曝光後，立即引爆民眾怒火，居民痛批，新鋪設的馬路根本是假的，只不過是在地毯上撒瀝青而已。離譜的是，承包商和馬哈拉施特拉邦農村公路發展局都否認道路品質不良，辯稱採用的是創新的德國技術，可以確保道路的耐用性，而民眾看到的，則是尚未施工完畢的全貌。

不過這樣的說法不被民眾買單，眾人一致認為相關單位是在推卸責任，而隨著輿論甚囂塵上，中央政府也緊急派出小組介入調查，詳細報告將於近日提交。